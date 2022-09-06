Москва, , 02:13 — REGNUM В западных странах начался негативный отбор личностей на должности в ведущих государственных постах, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Алексей Пушков Дарья Драй © ИА REGNUM

«В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах», — сыронизировал сенатор.

По словам Пушкова, такое развитие события в странах Запада уже не является удивительным. Таким образом сенатор прокомментировал избрание Лиз Трасс на должность главы правительства Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Лондона вышли на протестную акцию против назначения Лиз Трасс премьер-министром Великобритании. Также британцы протестовали против повышения тарифов на электроэнергию в стране.