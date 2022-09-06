Ханты-Мансийск, , 02:11 — REGNUM Ямал и Югра вошли в десятку регионов с самыми высокими тратами на ЖКХ. Об этом сообщило РИА «Новости».

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Исследование за 2021 год подготовили эксперты РИА «Рейтинг». Они по данным Росстата рассчитали долю расходов российских семей на ЖКХ в совокупных потребительских расходах. Ямал занял четвёртое место по стране со средней плато за ЖКХ в 8810 рублей, Югра — седьмое место с расходами на ЖКХ в 7869 рублей. Ямальцы в 2021 году тратили на коммунальные услуги 8,2% семейного дохода, жители ХМАО — 10,6%, при среднем значении по стране 10,4%.

Отметим, что самая высокая доля затрат на коммуналку в потребительских расходах в 2021 году зафиксирована на Камчатке, в Карелии и Магаданской области, самая низкая — в Дагестане, Ингушетии и Севастополе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ямал и Югра вошли в десятку регионов-лидеров в России по уровню зарплат. Диапазон самых распространённых зарплат на Ямале составил 55−139 тыс. рублей, в Югре — 40−90 тыс. рублей.

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