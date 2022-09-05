Ханты-Мансийск, 6 сентября, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Ямал и Югра вошли в десятку регионов с самыми высокими тратами на ЖКХ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Исследование за 2021 год подготовили эксперты РИА «Рейтинг». Они по данным Росстата рассчитали долю расходов российских семей на ЖКХ в совокупных потребительских расходах. Ямал занял четвёртое место по стране со средней плато за ЖКХ в 8810 рублей, Югра — седьмое место с расходами на ЖКХ в 7869 рублей. Ямальцы в 2021 году тратили на коммунальные услуги 8,2% семейного дохода, жители ХМАО — 10,6%, при среднем значении по стране 10,4%.

Отметим, что самая высокая доля затрат на коммуналку в потребительских расходах в 2021 году зафиксирована на Камчатке, в Карелии и Магаданской области, самая низкая — в Дагестане, Ингушетии и Севастополе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ямал и Югра вошли в десятку регионов-лидеров в России по уровню зарплат. Диапазон самых распространённых зарплат на Ямале составил 55−139 тыс. рублей, в Югре — 40−90 тыс. рублей.