Гагра, Абхазия, 6 сентября 2022, 01:55 — REGNUM Двое российских туристов утонули в море в акватории абхазского города Гагра. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
Уточняется, что несчастный случай произошёл в Чёрном море возле города Гагра. Погибли житель Тюменской области 1992 года рождения и житель города Москвы 1985 года рождения.
Обстоятельства гибели граждан России устанавливаются. При этом 5 сентября, незадолго до гибели российских туристов, возле города Гагра сотрудники МЧС спасли жителя Уфы. Сейчас спасённый находится в Гагрской районной больнице, его состояние оценивается врачами как средней тяжести.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданин России утонул в акватории Гагры, спасая девушку.
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