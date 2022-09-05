Гагра, Абхазия, 6 сентября, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Двое российских туристов утонули в море в акватории абхазского города Гагра. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж после шторма. Гагра. Абхазия

Уточняется, что несчастный случай произошёл в Чёрном море возле города Гагра. Погибли житель Тюменской области 1992 года рождения и житель города Москвы 1985 года рождения.

Обстоятельства гибели граждан России устанавливаются. При этом 5 сентября, незадолго до гибели российских туристов, возле города Гагра сотрудники МЧС спасли жителя Уфы. Сейчас спасённый находится в Гагрской районной больнице, его состояние оценивается врачами как средней тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданин России утонул в акватории Гагры, спасая девушку.