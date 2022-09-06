Грозный, 6 сентября 2022, 01:39 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «в это ответственное время» он не планирует покидать пост руководителя региона даже на время ежегодного отпуска. Об этом 6 сентября он написал в своём телеграм-канале.
По словам Кадырова, уйти с этого поста он может, только спросив народ и президента России. Сейчас же его святая обязанность — оправдать оказанное доверие. А разговоры о бессрочном отпуске «оставим на будущее».
Что касается продолжительности работы на посту главы региона, по словам главы Чеченской республики, рекорд сейчас составляет 27 лет, и он «решил пойти на побитие действующего рекорда».
Напомним, 3 сентября Кадыров назвал себя «долгожителем» среди действующих глав регионов и высказал предположение, что засиделся и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно о каком-либо развитии ситуации с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
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