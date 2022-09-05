Грозный, 6 сентября, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «в это ответственное время» он не планирует покидать пост руководителя региона даже на время ежегодного отпуска. Об этом 6 сентября он написал в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров «Я и раньше говорил, что в это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом в Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов».

По словам Кадырова, уйти с этого поста он может, только спросив народ и президента России. Сейчас же его святая обязанность — оправдать оказанное доверие. А разговоры о бессрочном отпуске «оставим на будущее».

Что касается продолжительности работы на посту главы региона, по словам главы Чеченской Республики, рекорд сейчас составляет 27 лет и он «решил пойти на побитие действующего рекорда».

Напомним, 3 сентября Кадыров назвал себя «долгожителем» среди действующих глав регионов и высказал предположение, что засиделся и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно о каком-либо развитии ситуации с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

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