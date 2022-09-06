Тюмень, , 01:29 — REGNUM В Тюменской области организациям сферы телекоммуникаций и информационных технологий до конца 2024 года снизили на 50% размер арендной платы. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

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Арендную плату пересмотрят в периоде с 1 июня в автоматическом режиме. Перезаключать договоры не нужно, отметили в ведомстве.

Отмечается, что сокращение издержек позволит операторам связи и центрам обработки данных перенаправить средства на модернизацию оборудования. Данная льгота положена 10 телекоммуникационным компаниям.