Лондон, 6 сентября, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Жители Великобритании вышли на протестную акцию к резиденции главы правительства в Лондоне, чтобы выразить свое недовольство избранием Лиз Трасс на должность премьер-министра, передает телеканал Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

По его данным, протестующие выкрикивают лозунг «Долой Трасс!» и выступают против высоких тарифов на электроэнергию. Всего возле резиденции собралось около ста участников протестной акции. Из-за них пришлось перекрыть движение автотранспорта по улице Уайтхолл. Одно из главных требований протестующих — отмена повышения стоимости электроэнергии для потребителей в Соединенном Королевстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября Консервативная партия Великобритании опубликовала результаты голосования по кандидатуре нового премьер-министра страны. По ее данным, новым главой британского правительства избрана действующая глава МИД Лиз Трасс. Она получила 81,3 тыс. голосов, а ее соперник Риши Сунак набрал 60,4 тыс. голосов.