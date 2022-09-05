Париж, 6 сентября, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Франция готова поставлять газ Германии, если у ФРГ начнутся трудности с газоснабжением. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Вместе с тем, по словам главы республики, Париж надеется, что в ответ Берлин поможет с поставками электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Олаф Шольц заявил, что Германия, «вероятно», справится предстоящей зимой, если Россия больше не будет поставлять свой газ ФРГ. Канцлер отметил, что Берлин подготовился заблаговременно и предпринял «довольно значительный пакет мер».