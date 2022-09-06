Анкара, , 01:01 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из портов б. УССР 6 сентября еще шести судов, которые должны вывести в совокупности 87 442 тонны продовольствия. Об этом говорится в заявлении центра.

Порт Одессы George Chernilevsky

Так Одессу покинут сухогрузы Irmgard и New Levant. Они оправятся в Турцию. Первый заберет с собой 27,5 тыс. тонн пшеницы и 7 179 тонн кукурузы, а другое судно — 26,5 тыс. тонн пшеницы.

Кроме того, в Турцию из порта Южный отплывет корабль Ocmis Adventure с 4 862 тоннами кукурузы. Из Южного также отправится танкер Vitis, который должен довезти до Италии 5,8 тыс. тонн подсолнечного масла.

Из Черноморска выйдут сухогрузы Oris Princess и Queen Sara, которые будут перевозить соответственно 4 510 тонн подсолнечного жмыха для Израиля и 11 091 тонну кукурузы для Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Босфорском проливе село на мель судно Lady Zehma, которое шло в Италию из порта Черноморск (территория б. УССР) с 3 тыс. тонн кукурузы.

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