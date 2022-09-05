Вашингтон, 6 сентября, 2022, 00:57 — ИА Регнум. В Сеть утекла новая информация, касающаяся коллекционной карточной игры, которая может появиться в ролевой экшн-игре Genshin Impact. Об этом 5 сентября сообщил портал PGamesN.

Скриншот с YouTube Genshin Impact

Ранее инсайдеры сообщали, что карточную игру добавят в Genshin Impact с релизом версии 3.0. Сейчас другие источники утверждают, что этот контент появится в игре немного позже. Инсайдер, известный в Discord под ником Wangsheng Funeral Parlor, сообщил, что у него есть «крохи» информации, которые разработчики оставили в файлах игры.

На основе полученных данных он предположил, что студия miHoYo, возможно, добавит новую функцию через какое-то время после релиза версии Genshin Impact 3.1. Ожидается, что она получит название Genius Invokation.

Напомним, релиз версии Genshin Impact 3.0 состоялся 24 августа 2022 года. Ожидается, что патч 3.1 разработчики выпустят 28 сентября 2022-го, а обновления 3.2 и 3.3 выйдут до конца 2022 года.