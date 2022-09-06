Североморск, Мурманская область, , 00:56 — REGNUM Ракетный крейсер Северного флота (СФ) «Маршал Устинов» 5 сентября прошёл самую узкую часть Ла-Манша — пролив Па-де-Кале, отделяющий Великобританию от Франции, и продолжил движение в северном направлении. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Mil.ru

В ближайшее время проливом Па-де-Кале в том же направлении проследует большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков».

Корабли СФ действуют в морях Атлантического океана с 26 августа. Ранее экипажи «Маршала Устинова» и «Вице-адмирала Кулакова» во взаимодействии с другими кораблями ВМФ России успешно отработали все поставленные задачи в Средиземном море.

Из главной базы Северного флота — Североморска ракетный крейсер и большой противолодочный корабль вышли 21 января и за время дальнего похода прошли более 34 800 морских миль.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» из состава Северного флота ВМФ России проходят через пролив Ла-Манш.

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