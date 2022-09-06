Тбилиси, 6 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Капитан сборной Грузии по баскетболу пожаловался, что игроки и члены их семей подверглись в социальных сетях грубым нападкам со стороны турецких болельщиков, сообщает 5 сентября sportall. ge.

Thessaly La Force Драка

«Вчера обе стороны могли избежать этого инцидента, но мы люди, и наш ответ на провокацию был естественным. Когда на площадке начинается конфликт, он должен на этом закончиться, и вы не должны подталкивать членов команды соперника в раздевалке к продолжению дополнительных драк, особенно перед членами семьи, друзьями и тысячами болельщиков. Кроме того, когда мы шли в раздевалку, крики и различные жесты не переставали дополнительно нас раздражать. Но турецкими СМИ была показана совсем другая картина, которая привела к разжиганию агрессии среди турецких фанатов, и они атакуют наши социальные сети и наши семьи оскорбительными и угрожающими текстами», — сказал капитан грузинской сборной Торнике Шенгелия.

Напомним, что 4 сентября во время матча Чемпионата Европы по баскетболу в Тбилиси между командами Грузии и Турции произошло несколько инцидентов, приведших к удалению игроков с площадки и последовавшей за этим драке между ними.