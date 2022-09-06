Богота, , 00:31 — REGNUM В Колумбии по итогам августа инфляция достигла 10,84% в годовом выражении, что является самом высоким показателем с апреля 1999 года. Об этом со ссылкой на Национальный статистический департамент 5 августа сообщает газета El Tiempo.

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Наибольший вклад в подорожание стоимости жизни внесли продовольственные товары и безалкогольные напитки — цены на них по сравнению с уровнем прошлого года выросли на 25,57%. Ощутимо подорожали электроэнергия и топливо, а также услуги гостиниц и ресторанов. Эксперты в ближайшее время не ожидают изменения тенденции на рост в стране инфляции.

Напомним, в 2021 году инфляция в Колумбии составила 5,62%.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента Колумбии Густаво Петро направит предложение в Сенат республики об увеличении государственного бюджета на 2023 год для расширения социальных программ.

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