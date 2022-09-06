Нью-Дели, , 00:30 — REGNUM Индия тщательно изучит целесообразность поддержки идеи, предложенной «Большой семеркой» G7 о введении ограничения цен на российскую нефть. Об этом заявил индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури в интервью телеканалу CNBC.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, введутся интенсивные споры, связанные с большим количеством вопросов. Пури отметил, что пока остается полностью неизвестным точный состав стран, которые согласятся на такой шаг. Кроме того, не совсем неясно, какую ситуацию это вызовет на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября министры финансов G7 подтвердили план установить потолок цен на нефть из России и призвали остальные страны поддержать инициативу. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони рассказал, что ЕС должен ввести лимит на сырую российскую нефть с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.

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