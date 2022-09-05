Чэнду, Китай, 6 сентября, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Общее число погибших в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань выросло до 46 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

Zeml.info Землетрясение

По их данным, к вечеру 5 сентября от последствий подземных толчков скончались 46 человек, еще 50 получили различные травмы. Также 16 числятся пропавшими без вести. Уточняется, что 29 человек погибли в Гардзе-Тибетском автономном округе, еще 17 — в городском округе Яань.

Отмечается, что в связи с землетрясением экстренные службы провинции приведены к наивысшему уровню готовности. Пока других подробностей о ликвидации последствий катастрофы не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в китайской провинции Сычуань произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Его очаг находился в уезде Лудин на глубине 16 километров. По первым данным, в результате подземных толчков погибли семеро человек.