Торонто, Канада, , 00:26 — REGNUM Джанкарло Эспозито намекнул, какие планы его персонаж в сериале «Мандалорец» мофф Гидеон вынашивает относительно Империи. Об этом 5 сентября сообщил портал WGDC.

Грогу Цитата из т/с «Мандалорец»

Во время выступления на Fan Expo Canada, актёр произнёс небольшую речь, в которой рассказал, чего фанаты «Звёздных войн» могут ожидать от его героя в третьем сезоне «Мандалорца». Когда интервьюер перевёл тему разговора на «Звёздные войны», Эспозито трижды выкрикнул: «Да здравствует Империя!».

Впоследствии актёр пояснил, что он не просто так повторил лозунг дважды. «Смотрите, смотрите, смотрите», — такими словами Эспозито закончил своё выступление. Пользователи форума Reddit сразу же начали высказывать на платформе различные предположения по поводу намерений Гидеона.

Напомним, премьера второго сезона «Мандалорца» состоялась 30 октября 2020 года, сейчас студия Lucasarts и потоковый сервис Disney Plus снимают продолжение сериала. Ожидается, что его премьера состоится в феврале 2023 года.

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