Тбилиси, 6 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Ведущий игрок и главный тренер турецкой сборной по баскетболу после матча в Тбилиси с грузинской командой сделали чрезвычайно скандальные заявления, сообщает 5 сентября sportall. ge.

allproreels.com Фуркман Коркмаз

Удалённый с площадки за драку турецкий баскетболист Фуркман Коркмаз, играющий в NBA, заявил, что он и его товарищ по сборной после матча подверглись нападению со стороны грузинских баскетболистов и примкнувших к ним местных охранников.

«Вы видели только малую часть того, что произошло. Мы сДудой Санадзе столкнулись лицом к лицу, и он оскорбил меня. Я никому не позволю этого делать. Такие вещи случаются в игре, это её часть, ты что-то говоришь и отвечаешь, но то, что он мне сказал, я не мог оставить без внимания. Я отреагировал как личность, игрок и мужчина. После того, как меня выгнали, я пошёл в раздевалку. Никаких мер безопасности предпринято не было, и в тоннеле я увидел трёх грузинских баскетболистов с двумя охранниками, бегущими к нам. Мы били друг друга кулаками. Это выглядело как уличная драка, и мы не разговаривали. Мы защищались, как мужчины. Я думаю, что это проблема службы безопасности. Я не знаю, возможно, они были лояльны к своим игрокам. Мы понимаем, что они дома, однако это неприемлемо», — сказал Коркмаз.

Не стал молчать также удалённый с площадки за перебранку с судьями главный тренер сборной Турции Эргин Атаман. От него досталось всем: и судьям, и грузинским баскетболистам, и организаторам чемпионата.

«Евробаскет» — крупнейший турнир в Европе, то, что произошло на поле и в раздевалке, несомненно, большой скандал. Как мне сказали, три грузинских игрока, Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и Дуда Санадзе напали на Фуркана Коркмаза и на ещё одного нашего представителя. Когда я вошёл в раздевалку, то увидел, как наши вынуждены их охранять, и поэтому наши представители даже не позволили Коркмазу выйти на улицу. Пока мы здесь, каждый день происходит что-то скандальное, особенно первые два дня, мы 45 минут стояли в пробке по дороге на тренировку, у спортсменов нет специального питания в отеле, мы закрываем на это глаза, но FIBA должна защищать игроков. После игры баскетболисты отправились в раздевалку, местные полицейские пытались на них напасть, даже оскорбили вице-президента федерации, все это немыслимо!», — заявил Атаман.

Турецкий тренер также обвинил судей в том, что они завершили игру на 22 секунды раньше положенного времени и тем самым лишили турецких игроков возможности отыграться. По словам Атамана, турецкой стороной уже подана официальная жалоба в FIBA с требованием отменить результат матча. По мнению турецкого тренера, если FIBA этого не сделает, то её поведение будет «ошеломляющим».

Атаман подчеркнул, что они приехали в Тбилиси «наслаждаться баскетболом, а не воевать», и случившееся стало для них «большим сюрпризом».

«Мы не думаем о выходе из турнира, но если так будет продолжаться, мы просто не сможем выступать. И подобные проблемы есть не только у нас, я говорил с тренерским штабом Черногории и тренером сборной Испании. Если наша безопасность не будет гарантирована, мы подумаем о выходе из «Евробаскета», — отметил тренер турецкой сборной.

Напомним, что 41-й Чемпионат Европы по баскетболу проходит, кроме Тбилиси, ещё и в Берлине, Кёльне, Милане и Праге.