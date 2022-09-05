Санкт-Петербург, , 23:50 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга выделили на поддержку негосударственных театров дополнительные 26 миллионов рублей. Об этом 5 сентября в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» сообщил губернатор города Александр Беглов.

Театр

«На прошлой неделе мы выделили дополнительно 26 млн рублей на поддержку негосударственных театров. Многие из них порадуют нас в новом сезоне своими премьерами», — сказал Беглов. Он также добавил, что Санкт-Петербург — единственный из субъектов Российской Федерации, который выделяет субсидии из бюджета негосударственным театральным коллективам. Всего в 2022 году на поддержку негосударственных театров Правительством выделено более 100 млн рублей.

Напомним, В Санкт-Петербурге насчитывается более 60 негосударственных театров. Наиболее известными среди них являются «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, Театр поколений имени Зиновия Корогодского, Камерный театр Малыщицкого, театры «Родом из блокады», «Цехъ» и «Особняк».

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