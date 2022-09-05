Скопье, , 23:47 — REGNUM Ассоциация частных врачей Северной Македонии 5 сентября инициировала начало забастовки семейных врачей в стране.

Флаг Македонии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает македонское новостное агентство Alsat, медики требуют от минздрава и фонда здравоохранения выполнения взятых обязательств и повышения коэффициента оплаты работы врачей, обслуживающих застрахованных клиентов, который не менялся ни разу за последние 10 лет.

Медики требуют удвоения цен на услуги частных врачей и повышения бюджета медицинских лабораторий в сельской местности.

Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил, что вопрос следует решать через диалог, а не путем забастовок.

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