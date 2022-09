Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Актриса Милли Олкок, сыгравшая в сериале «Дом дракона» молодую версию принцессы Рейниры Таргариен, высказала предположение по поводу того, как могут пахнуть драконы. Об этом 5 сентября сообщил портал Screen Rant.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

Выступая в подкасте The Official Game of Thrones Podcast: House of the Dragon, Олкок поделилась своей теорией, согласно которой запах дракона можно сравнить с запахом мокрой собаки в солёном озере.

«Итак, эта собака была в соленом озере, и если подумать, она мокрая, (запах — ИА REGNUM) немного кисловатый, знаете, это жаркий день, и у неё кожаные лапы и нос. Это то, как будто так пахнет дракон», — сказала Олкок.

Напомним, премьера сериала «Дом дракона» состоялась 21 августа на телеканале HBO. Роль взрослой Рейниры Таргариен в этом шоу исполняет Эмма Д’Арси.