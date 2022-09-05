Йошкар-Ола, 5 сентября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Представители туристических компаний Марий Эл предложили разработать единый план по развитию отрасли гостеприимства. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Варвара Захарова ИА REGNUM Вид на центр Йошкар-Олы с Воскресенской набережной

В частности, директор ООО «Туроператор Шелковый путь» Ансар Даминов подчеркнул, что Йошкар-Ола не похожа ни на какой другой город России. В Марий Эл прекрасная природа, которая дает возможности для экотуризма и этнотуризма. По мнению Даминова, республику чаще всего посещают с экскурсиями на один день, поскольку недостаточно развита гостиничная сеть, мало смотровых площадок, объектов торговли. Он считает, что необходимо решать инфраструктурные проблемы.

Индивидуальный предприниматель Вадим Агафонов предложил, чтобы стратегия развития республики предусматривала и развитие туристической отрасли. Однако новые масштабные проекты невозможно реализовать без маркетинговой поддержки со стороны правительства региона, привлечения инвестиций, комфортной бизнес-среды и снятия структурных ограничений.

Председатель Козьмодемьянской профсоюзной организации работников образования и науки Наталья Шемякина напомнила о реализации крупного проекта по развитию Волжского пути и добавила, что для привлечения туристов нужно создавать комфортабельные условия перевозки пассажиров.

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев поддержал все предложенные инициативы и отметил, что по ним есть в каком направлении двигаться. Он подчеркнул, что важно развивать Волжский путь, поскольку пока республика отстает в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом России Владимиром Путиным Зайцев говорил, что Марий Эл занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по показателю количества туристов на одного жителя республики. В регионе разработано около 270 туристических маршрутов, которые включают около 1 тыс. объектов культурного наследия. Он попросил главу государства обратить внимание на замок Шереметевых, который назвал жемчужиной России.

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