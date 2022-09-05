Анкара, , 23:59 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ), функционирующий в Стамбуле, разрешил выход из морских портов бывшей УССР еще шести судов с продовольствием, сообщает 5 сентября пресс-служба СКЦ.

Порты бывшей УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Одобренные сотрудниками Центра суда должны вывезти в общей сложности 87 442 тонны продовольствия.

В частности, сухогрузы Irmgard и New Levant доставят из Одессы в Турцию 54 тыс. тонн пшеницы и 7179 тонн кукурузы.

Суда Ocmis Adventure и Vitis отправятся из порта Южный в Турцию и Италию с 5,8 тыс. тонн подсолнечного масла и 4862 тонны кукурузы.

Из Черноморска сухогруз Oris Princess вывезет 4510 тонн подсолнечного жмыха в Израиль, а судно Queen Sara доставит в Египет 11 091 тонну кукурузы.

Выход всех одобренных СКЦ судов запланирован на 6 сентября.

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