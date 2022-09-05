Приштина, Сербия, 5 сентября, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 5 сентября заявил, что процесс перерегистрации автомобилей с сербскими номерами Косово и Метохии необратим и неумолим.

Arbenllapashtica Приштина, Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик пообещал защищать граждан Косово, несмотря на «запугивание президента Сербии Александра Вучича». При этом Свечля заявил, что после 31 октября ни один автомобиль «с нелегальными номерами» не сможет передвигаться по Косово и через КПП.

По словам Свечли, Вучич угрожает сербам, идущим на сотрудничество с албанскими властями. Дом одного из них, Драгана Николича, был ограблен и подожжен, однако глава косовского МВД пообещал защиту всем, кто решит поменять номера своего автомобиля.

В настоящее время перерегистрация автомобилей с сербскими номерами идет во всех центрах регистрации в Косово.