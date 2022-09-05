Париж, 5 сентября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поддерживает идею установления потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводам. Об этом Макрон заявил сегодня, 5 сентября, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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По словам Макрона, если Европейская комиссия предложит установить для всего наднационального объединения потолок цен на российский газ, который поставляется по газопроводу, то Франция такую меру поддержит.

«Если Европейская комиссия решит установить потолок цены на российский газ, поставляемый по газопроводу, Франция поддержит эту меру», — сказал Макрон.

Кроме того, Франция поддерживает и идею совместных закупок газа для всего ЕС, что позволит покупать голубое топливо по более низкой цене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Запада хотят установить предельную цену, по которой они готовы покупать российский газ. Эти нерыночные меры направлены на то, чтобы лишить Россию доходов от продажи энергоносителей. а также на сдерживания цен на энергию в самих западных странах.

При этом российская сторона уже заявила, что торговать энергоносителями по нерыночным ценам она не будет.