Берлин, 5 сентября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Германия продлит до апреля 2023 года срок эксплуатации двух еще работающих в стране АЭС, чтобы не допустить перебоев с электроэнергией в зимний период, заявил 5 сентября министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Hendrik Tammen АЭС

По его словам, две АЭС при необходимости смогут гарантировать «экстренный резерв» электроэнергии, хотя и не будут подключены к сетям страны.

Хабек заявил, что АЭС «Изар 2» и «Неккарвестхайм» оставят в «режиме ожидания».

При этом он подчеркнул, что правительство ФРГ не отказывается от стратегии полного отказа от атомной энергетики.

Напомним, ранее было заявлено о намерении полностью отказаться от эксплуатации АЭС не позднее 1 января 2022 года.