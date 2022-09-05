Приштина, Сербия, , 23:24 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 5 сентября приняла посла Малайзии в Приштине Дато Абдула Малика.

Малайзия CikguWan

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны высоко оценили отношения между Куала-Лумпуром и Приштиной и выказали готовность развивать сотрудничество.

Президент Османи подчеркнула, что Малайзия является дружественной к Косово страной и важным партнером Приштины в Южной Азии, и добавила, что Косово заинтересовано в укреплении партнерства с Малайзией и создании новых возможностей для сотрудничества.

Президент Османи особо отметила заинтересованность Косово в сотрудничестве с Малайзией в сфере сельского хозяйства, экономики, торговли, образования и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Читайте ранее в этом сюжете: Вместе с Путиным в VII ВЭФ примут участие лидеры шести стран