Приштина, Сербия, 5 сентября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 5 сентября приняла посла Малайзии в Приштине Дато Абдула Малика.

CikguWan Малайзия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны высоко оценили отношения между Куала-Лумпуром и Приштиной и выказали готовность развивать сотрудничество.

Президент Османи подчеркнула, что Малайзия является дружественной к Косово страной и важным партнером Приштины в Южной Азии, и добавила, что Косово заинтересовано в укреплении партнерства с Малайзией и создании новых возможностей для сотрудничества.

Президент Османи особо отметила заинтересованность Косово в сотрудничестве с Малайзией в сфере сельского хозяйства, экономики, торговли, образования и других сферах, представляющих взаимный интерес.