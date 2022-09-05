Париж, , 23:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что доля российского газа на рынке Европейского союза с начала года снизилась с 50% до 9%. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем сегодня, 5 сентября.

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По словам Макрона, так или иначе. но доля российского газа на рынке Евросоюза неуклонно сокращается. Он подчеркнул, что, если в начале года газ из России составлял примерно половину от всего рынка Евросоюза, то теперь, к началу сентября эта доля упала до 9%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза заявили о своем стратегическом намерении отказаться от российских энергоносителей. При этом лидеры Запада признают, что какое-то время их страны все ещё будут зависеть от энергоносителей из России, но тем не менее курс на отказ от них — твердый.

При этом цены на энергоносители в ЕС растут, опережая общую инфляцию.