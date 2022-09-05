Вашингтон, 5 сентября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Мод Апатоу в подробностях рассказала, как она получила роль Лекси Говард в сериале «Эйфория». Интервью с ней было опубликовано 6 сентября на портале компании Net-a-Porter.

Скриншот YouTube Сериал «Эйфория»

В то время актриса уже была уставшей из-за съёмок в фильме «Нация убийц» (Assassination Nation), вдобавок Апатоу ещё пришлось участвовать в процессе прослушивания на роль в «Эйфории», который был достаточно изнурительным. Во время самого напряжённого этапа девушка потеряла сознание.

«Последний был с сетью (имеется в виду этап прослушивания с представителями канала HBO — ИА REGNUM). Ты в комнате, выступаешь перед 15 людьми в костюмах. Я так волновалась, что просто потеряла сознание», — сказала Апатоу.

Ранее актёр Доминик Файк, сыгравший в «Эйфории» Эллиота, признался, что провалил одно прослушивание из-за того, что пришёл на него в состоянии наркотического опьянения. Премьера второго сезона сериала состоялась 9 января 2022 года, 4 февраля 2022-го HBO объявил о продлении «Эйфории» на третий сезон.