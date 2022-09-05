Киев, , 23:07 — REGNUM Новый британский премьер-министр Лиз Трасс «всегда была на светлой стороне европейской политики», заявил 5 сентября Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя смену главы правительства Британии, которое с 6 сентября возглавит Трасс, Зеленский сказал, что ждёт «начала сотрудничества с новым премьер-министром».

Зеленский выразил уверенность в том, что вместе с Трасс он сделает «ещё больше для защиты народов» Британии и территории б. УССР.

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