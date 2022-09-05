Йошкар-Ола, , 23:04 — REGNUM До настоящего момента более 300 жителей Марий Эл проходят службу в трех сформированных на территории республики именных подразделениях в составе Марийского резервного батальона, который подготовлен для участия в спецоперации на территории бывш. УССР. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Контрактники поступают на службу в подразделения «Акпатыр», «Полтыш» и «Иден». Отмечается, что марийские военнослужащие отлично справляются с поставленными боевыми задачами в подразделениях сухопутных войск, артиллерии, разведки, десанта и спецназа.

Напомним, военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны РФ, полагается единовременная денежная выплата в размере 200 тыс. рублей. Детям участников спецоперации, поступившим в вузы, установлена ежемесячная стипендия 2 тыс. рублей. Кроме того, участникам спецоперации полагаются увеличенные суточные, дополнительные выплаты за каждые сутки непосредственного участия в активных наступательных действиях, а также за уничтожение и захват военной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас именные подразделения проходят ускоренное обучение личного состава на территории одной из воинских частей республики. При этом набор на контрактную службу продолжается. Неукоснительного соблюдения требуют правила о состоянии здоровья и физической подготовке, а возрастной ценз в 50 лет по заявлению военнослужащего может быть увеличен.

Читайте также: В Марий Эл сформировали резервный батальон для участия в спецоперации