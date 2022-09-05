Краснодар, , 23:01 — REGNUM Первый добровольческий казачий отряд имени атамана Захария Чепеги продолжает активные боевые действия на Запорожском направлении. О боевых буднях отряда рассказал заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

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За прошедшую неделю (29 августа — 4 сентября) бандеровцы трижды предпринимал попытки оттеснить отряд с занимаемых позиций.

29 августа в результате четырехчасового боя казаки отряда уничтожили до 30 человек противника, сбили квадрокоптер, а также во взаимодействии с артиллерийской группой уничтожили один танк и одну боевую машину пехоты противника. Противник сдаваться не собирался и продолжил атаку, тогда минометная батарея отряда нанесла бандеровцам поражение в живой силе и технике: были уничтожен пикап с экипажем противника. В результате упорных боёв позиции были удержаны казаками.

31 августа после проведения артиллерийской подготовки, казаки отряда выбили противника с занятых им позиций.

В составе казачьего отряда имени атамана Захария Чепеги действуют расчеты зенитных орудий ЗУ-23−2, которые успешно уничтожают вражеские БПЛА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, добровольческий казачий отряд имени атамана Захария Чепиги был создан в апреле 2022 года.