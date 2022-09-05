Севилья, Испания, , 22:58 — REGNUM 5 сентября испанский футбольный клуб «Севилья» сыграет с «Манчестер Сити». Матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Мауро Вивенци.

В последний раз «Манчестер Сити» и «Севилья» играли между собой 3 ноября 2015 года в матче четвертого тура группового этапа ЛЧ. Тот матч завершился уверенной победой «горожан» со счетом 3:1, а забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг (8’ Фернандиньо), Фернандиньо (11’), Вилфред Бони (36’ Хесус Навас) и Бенуа Тремулинас (25’ Коке).