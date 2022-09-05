Глазго, Великобритания, 5 сентября, 2022, 22:53 — ИА Регнум. 6 сентября в Глазго (Великобритания) на стадионе «Селтик Парк» футбольный клуб «Селтик» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На матч назначена швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

В последний раз «Селтик» и «Реал» играли между собой 11 августа 2012 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч, проходивший в Филадельфии (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд», завершился победой «сливочных» со счетом 2:0.

За выход из группы с «Реалом», помимо «Селтика», также поборются немецкий «Ред Булл Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско и «Шахтер».