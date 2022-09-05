Нижний Новгород, 5 сентября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Импортные семена кукурузы, картофеля и сахарной свеклы у фермеров в Нижегородской области оказались в дефиците. Минсельхоз обещает, что через несколько лет проблема решится и область полностью перейдет на самообеспечения семенным материалом. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 5 сентября.

Minagro.gov.ua Кукуруза

По данным министра сельского хозяйства Нижегородской области Николая Денисова, в регионе работают 32 организации, занимающиеся размножением семян и их производством.

«Во время посевной компании возникали вопросы по обеспечению фермеров семенами. Сейчас вопросы остаются по сахарной свекле — здесь у нас самообеспечение до 60%. Также 85% продукции высшей категории производится из сортов картофеля распространенных на территории региона. Но это направление, которое требует активного развития. Что касается других культур, то здесь картина гораздо лучше. Зерновых культур мы применяем своей селекции порядка 90%. Это касается и сахарной кукурузы, и сортов льна», — сказал министр в интервью NewsNN.

Нижегородские фермеры рассказали, что не испытывают проблемы с зерновыми и бобовыми культурами. Не хватает иностранных семян картофеля, кукурузы и сахарной свеклы.

«При всем этом ситуация не катастрофичная. «Импортная кукуруза исчезла, и я этому рад. Дали вздохнуть производителем отечественных сортов. Цены они, конечно, повысили с этой весны, но по сравнению с зарубежными поставщиками ненамного. И по-прежнему наша кукуруза более ликвидна, качеством ничуть не уступает», — рассказал директор компании-дистрибьютора семян ООО «Агролидер Поволжья» Андрей Петушков.