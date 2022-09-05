Нью-Йорк, США, , 22:50 — REGNUM Теракт в Кабуле, в результате которого погибли люди, в том числе двое российских дипломатов, осуждают в секретариате ООН, сообщил 5 сентября журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Взрыв в Кабуле Af.shafaqna.com

Антониу Гутерреш] категорически осуждает сегодняшнюю атаку в Кабуле в непосредственной близости от посольства Российской Федерации». Стефан Дюжаррик «Генеральный секретарь [ООН] категорически осуждает сегодняшнюю атаку в Кабуле в непосредственной близости от посольства Российской Федерации».

Дюжаррик от лица генсека ООН выразил семьям погибших соболезнования, а раненым пожелал скорейшего выздоровления. Он напомнил, что международное гуманитарное право запрещает теракты, атаки против гражданских объектов, мирных жителей, дипломатов.

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