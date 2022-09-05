Монако, 5 сентября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, выступающий за «Монако», прокомментировал победу своей команды над «Ниццей» в матче регулярного сезона французской Лиги 1 2022/23.

Кирилл Венедиктов Александр Головин

«Игры с «Ниццей» всегда принципиальные. По сути, это дерби, поэтому к ним здесь приковано большое внимание. Выиграли мы по делу, владели преимуществом, создавали больше моментов и должны были забивать раньше. В частности, в первом тайме был отличный шанс у меня, но немного не повезло, потом еще после перерыва попал в штангу. Были и другие возможности. Поэтому победу — справедливый итог этого матча. Можем занести эту игру себе в актив», — цитирует Головина издание «Чемпионат».

Матч «Ницца» — «Монако» (0:1) проходил 4 сентября в «Ницце» на стадионе «Альянц Ривьера». Единственный мяч на 69-й минуте встречи забил нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо после передачи Кайо Энрике.

В текущем сезоне Александр Головин сыграл в семи матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.