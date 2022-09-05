Нижний Новгород, , 22:47 — REGNUM Из-за изменений циркуляции основных штаммов гриппа и ОРВИ пик заболеваемость в Нижегородской области стоит ожидать примерно через месяц. Об этом 5 сентября заявила замначальника регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

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По ее словам, раньше пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области приходился на начало года.

«Сейчас пик придет намного раньше и будет интенсивнее, чем в предыдущие годы. В этом году по рекомендациям ВОЗ замечены два основных штамма. Это говорит о том, что сменилась циркуляция основных штаммов. И, конечно, стоит привиться», — процитировали Садыкову нижегородские СМИ.

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