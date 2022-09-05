Архангельск, 5 сентября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. В Архангельске во дворе жилых домов внедорожник Toyota Land Cruiser сбил пятилетнюю девочку, сообщает ГИБДД.

Matthias93 Автомобиль Toyota Land Cruiser

Происшествие запечатлела камера домофона одного из подъездов. На нем видно, как после удара девочку отбрасывает вперед на несколько метров. За рулем внедорожника был мужчина. Ребенка госпитализировали с переломом ключицы и ушибами.

Как сообщало ИА REGNUM, иномарка сбила четырехлетнюю девочку на переходе в Петербурге.