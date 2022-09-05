Монца, Италия, 5 сентября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. 5 сентября «Аталанта» из Бергамо в последнем матче пятого тура итальянской Серии А 2022/23 одержала уверенную победу над «Монцей». Основное время встречи, проходившей в Монце на стадионе «Бриантео», завершилось со счетом 0:2.

Футбол

Первый мяч на 57-й минуте встречи забил 19-летний датский нападающий Расмус Хойлунн после передачи Адемолы Лукмана — 0:1. Через восемь минут защитник «Монцы» Марлон срезал мяч в свои ворота — 0:2.

Составы команд:

«Монца»: ди Грегорио, Мари, Марлон, Кальдирола (Иццо, 86’), Биринделли (Молина, 76’), Аугусто, Ровелла, Сенси (Кольпани, 76’), Пессина, Капрари (Петанья, 69’), Мота (Гиткьяер, 86’).

«Аталанта»: Муссо, Толои, Демирал, Хатебур, Дзаппакоста (Сорри, 46’), Копмейнерс, Лукман (Бога, 88’), Эдерсон (Мэле, 76’), де Рон, Малиновский (Скальвини, 71’), Хойлунн (Пашалич, 71’).

«Аталанта», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 13 очков, поднялась на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Монца» без очков осталась на последней позиции в зоне вылета.