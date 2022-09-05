Казань, , 22:42 — REGNUM Определен подрядчик работ по строительству моста и новой транспортной развязки на трассе М-7 «Волга» в районе Набережных Челнов. Контракт на 2,626 млрд рублей заключен с ООО «Мосты РТ», свидетельствуют материалы портала госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Заказчиком проекта является ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Согласно документации, подрядчик построит трехпролетный мост через реку Шильнебашку в составе трассы М-7, также будет возведена транспортная развязка с путепроводом. В обязанности подрядчика входит также переустройство инженерных сетей, включая газопровод высокого давления. К работам необходимо приступить 12 сентября 2022 года. Окончание проекта намечено на 30 октября 2025 года.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту, началом срока действия гарантии считается подписание заказчиком акта приемки объекта. В зависимости от элементов гарантийные сроки составляют от 4 до 10 лет.

Согласно данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), ООО «Мосты РТ» образовано в 2015 году, зарегистрировано в Казани. Генеральным директором и владельцем 100% доли в компании является Ринат Мухьянов. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. В качестве основного вида деятельности общества указано строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Также ООО занимается выращиванием зерновых и зерно-бобовых культур, однолетних и многолетних культур, разведением овец и коз, сельскохозяйственной птицы и прочих животных, пчеловодством, разведением оленей, морским и пресноводным рыболовством. Также указано строительство мостов и тоннелей, железных дорог и метро, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, междугородних линий электропередачи и связи. Всего более 60 дополнительных видов деятельности.