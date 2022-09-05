Лейпциг, Германия, , 22:43 — REGNUM В Лейпциге, самом большом городе земли Нижняя Саксония, проходит акция протеста против мероприятий правительства в области энергетики и роста тарифов на электричество и другие энергоносители. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба партии левых, организовавшая митинг на одной из центральных площадей Лейпцига.

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По некоторым данным, в акции принимают участие несколько тысяч человек.

«Цены на энергию и рост тарифов стали неконтролируемыми. Тарифы на отопление выросли втрое, а вместо ограничения цен на газ, федеральное правительство законодательно повышает их», — сообщает лейпцигское отделение партии левых.

Основное требование протестующих — доступные для всех цены на энергию и продовольствие.

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