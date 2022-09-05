Москва, , 22:40 — REGNUM Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что 26-летний центральный полузащитник национальной сборной Норвегии по футболу Матиас Норманн проведет остаток сезона в московском «Динамо» на правах аренды.

Матиас Норманн Fc-rostov.ru

«Идут переговоры с «Динамо». Мы все переговорили, сейчас остались юридические сложность: трансфер надо вернуть, а ФИФА не быстро работает. Не могу сказать, насколько готов трансфер. Юристы занимаются оформлением трансфера. Норманн уходит в аренду на год в «Динамо», — цитирует Рыскина издание «Чемпионат».

В прошлом сезоне Матиас Норманн, выступая за «Норвич Сити» на правах аренды, принял участие в 23-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.