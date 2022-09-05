Нижний Новгород, , 22:40 — REGNUM Жителя Нижнего Новгорода обвиняют в сбыте фальшивых денежных купюр номиналом 2000 и 5000 рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области сегодня, 5 сентября.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, мужчина сбывал поддельные банкноты в магазинах Автозаводского и Канавинского районов столицы Приволжья города, а также в Кстовском районе. В общей сложности злоумышленнику удалось сбыть не менее одиннадцати таких купюр.

Отмечается, что при этом обвиняемый выбирал торговые точки, которые не были оборудованы специальным денежным детектором.

Нижегородцу предъявили обвинение по статье «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.