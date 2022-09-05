Владивосток, 5 сентября 2022, 22:38 — REGNUM Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что власти рассматривают несколько вариант страхования морских перевозок нефти и нефтипродуктов. Об этом он заявил журналистам сегодня, 5 сентября.
Дело в том, что международная торговля нефтью и нефтепродуктами предполагает страхование танкеров. Однако Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, после того, как начала специальную военную операцию на территории бывшей УССР.
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Так, страны «Большой семерки» рассматривают возможность запрета страховым компаниям в своих юрисдикциях страховать нефтеналивные танкеры из России.