Владивосток, , 22:38 — REGNUM Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что власти рассматривают несколько вариант страхования морских перевозок нефти и нефтипродуктов. Об этом он заявил журналистам сегодня, 5 сентября.

Танкер Mohan R

«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант — создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», — рассказал Шульгинов.

Дело в том, что международная торговля нефтью и нефтепродуктами предполагает страхование танкеров. Однако Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, после того, как начала специальную военную операцию на территории бывшей УССР.

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Так, страны «Большой семерки» рассматривают возможность запрета страховым компаниям в своих юрисдикциях страховать нефтеналивные танкеры из России.