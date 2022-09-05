Нижний Новгород, 5 сентября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Государственный долг Нижегородской области за последний месяц вырос ещё на 5,2 млрд рублей и достиг 117,6 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Евгений Катышев Флаг Нижегородской области

Увеличение задолженности связано с получением траншей инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 3,5 млрд рублей — предназначенные для строительства новых станций метро и укрепления склона по улице Черниговской, а также двух траншей федерального бюджетного кредита на 1,7 млрд рублей.

В ведомстве отмечают, что 60,4% госдолга Нижегородской области приходится на полученные из федеральной казны бюджетные кредиты, 39,5% — на государственные ценные бумаги и 0,1% — на государственные гарантии.

Также стало известно о том, что в августе 2022 года нижегородские власти выплатили держателям региональных гособлигаций более 584 млн рублей.