Бишкек, 5 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Власти Киргизии планируют потратить на приобретение 120 электрических автобусов и улучшение транспортной инфраструктуры в Бишкеке $59 млн 550 тысяч (3 млрд 595 млн рублей). Об этом стало известно в ходе заседания профильного парламентского комитета.

Adb.org Штаб-квартира Азиатского банка развития

По словам министра финансов Руслана Татикова, на реализацию проекта «Электрификация городского транспорта» из этих денег $8,9 млн (537 млн рублей) обещает выделить правительство республики.

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«Азиатский банк развития предоставит ещё $25 млн 650 тысяч (1 млрд 548 млн рублей) в виде гранта, а также $25 млн (1 млрд 510 млн рублей) — в качестве кредита», — добавил высокопоставленный чиновник.

Глава Минфина отметил, что срок погашения кредита должен будет составить 32 года, из которых первые восемь лет будет действовать льготный режим.

«Ставка льготного периода — 1% годовых, а затем она увеличится до 1,5% годовых», — пояснил министр.

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