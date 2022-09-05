Париж, 5 сентября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. 34-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины по футболу Анхель Ди Мария не сможет помочь «Ювентусу» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 с «Пари Сен-Жермен».

Андрей Пронин ИА REGNUM Анхель ди Мария (слева)

Как сообщает главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, тренерский и медицинский штабы клуба приняли решение не рисковать здоровьем аргентинца, недавно перенесшего травму.

«Ювентус» сыграет с «Пари Сен-Жермен» 6 сентября. Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария сыграл в трех турах итальянской Серии А 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей в игре с «Сассуоло».